Джейлен Дюрен о серии с «Орландо»: «Мы считаем, что наша команда лучше, надо просто подстроиться»

«Детройт» начал плей-офф с домашнего поражения во встрече с «Мэджик». Звездный центровой Джейлен Дюрен всего 4 раза атаковал с игры в первом матче.

Источник: Спортс‘’

"Этого недостаточно. Моя вина. Мне нужно быть лучше ради коллектива.

Мы хорошо себя знаем. Считаем, что наша команда лучше, надо просто подстроиться, играть умнее, старательнее.

Мы не показали своего уровня в первом матче. Уверен, что вернемся во втором и ответим так, как делали это весь сезон", — заявил Дюрен.

«Нам надо довести мяч до него. Они неплохо справились, перекрыв его в пик-н-ролле. Нам нужно лучше выводить его на разные позиции, тогда он будет эффективным», — рассудил главный тренер Джей Би Бикерстафф.