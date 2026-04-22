Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Францию назначали хозяйкой Кубка мира по баскетболу в 2031 году

FIBA: Франция примет мужской Кубок мира по баскетболу в 2031 году.

Источник: Reuters

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Франция выбрана местом проведения финальной части Кубка мира по баскетболу среди мужских команд в 2031 году, сообщается на официальной странице Международной федерации баскетбола (FIBA) в соцсети X.

Турнир пройдет с 29 августа по 14 сентября 2031 года в Лилле, Лионе и Париже, который примет решающие матчи. Местом проведения женского Кубка мира 2030 года выбран Токио.

Ближайший мужской Кубок мира пройдет в августе — сентябре 2027 года в Катаре. Ближайший женский Кубок мира состоится в сентябре 2026 года в Берлине.

FIBA отстранила мужские и женские российские команды от участия в соревнованиях под эгидой организации в марте 2022 года на фоне ситуации на Украине. В декабре 2025 года организация сообщила, что предоставит сборным России и Белоруссии квалифицироваться на летнюю Олимпиаду 2028 года альтернативным способом.