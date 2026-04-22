Вембаньяма надеется отправиться с командой в Портленд, но решение будет принято позже

«Виктор Вембаньяма сегодня утром прибыл в тренировочный комплекс “Сперс”, и его статус на третий матч остается неопределенным. Мне стало известно, что Виктор надеется отправиться с командой в Портленд в четверг, но он и клуб не будут знать наверняка до этого момента.
Сейчас он проходит протокол по сотрясению мозга — а это значит, что он не может участвовать в неограниченных тренировках как минимум 48 часов, то есть до вечера четверга. Но он может начать выполнять легкие упражнения уже сегодня вечером, если симптомы не ухудшатся.
Прошлым вечером при обследовании у Виктора Вембаньямы диагностировали сотрясение мозга — с этого момента начался отсчет времени по протоколу. После постановки диагноза он сразу отправился домой, чтобы отдохнуть и восстановиться. Так что «Сперс» подходят к ситуации с Вемби максимально осторожно, оценивая состояние на ежедневной оснвое", — сообщил Чарания в эфире NBA Today.
Счет в серии «Сан-Антонио» — «Портленд» равный — 1−1. Третий матч состоится 25 апреля в Портленде.