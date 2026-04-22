Джамал Мозли мотивировал игроков «Орландо» видео с их лучшими моментами в NCAA перед матчем плей-ин с «Шарлотт»

Главный тренер «Орландо» Джамал Мозли перед ключевой тренировкой перед матчем плей-ин против «Шарлотт» отказался от привычного разбора видео соперника, сообщает Омм Янгмисук из ESPN.

Источник: Спортс‘’

Вместо этого специалист показал команде трехминутный мотивационный ролик с лучшими моментами игроков в NCAA, чтобы «напомнить им, кто они есть».

По данным источника, ролик подготовил клубный видео-координатор. В нем каждому баскетболисту, ранее выступавшему в студенческом чемпионате, было посвящено по два ярких эпизода. Среди них — данк Джонатана Айзека за Флориду Стэйт, трехочковый с фолом Моритца Вагнера за «Мичиган», а также дальний бросок Десмонда Бэйна за Техасский христианский университет.

Также в видео вошли моменты с участием Тристана да Силвы (Колорадо), Франца Вагнера (Мичиган), Уэнделла Картера (Дьюк) и других игроков.

После этого, как отмечается, «Орландо» заметно преобразился.