Деян Радонич о поражении от ЦСКА: «Если будем играть так же, как сегодня последние десять минут, то будет успех в плей‑офф»

"Поздравляю ЦСКА с победой. Сегодня перед матчем говорил команде про вещи, которые мы должны держать в голове. Через два‑три дня начнутся игры на вылет. Подготовка к матчу не была легкой. Что‑то получалось как в обороне, так и в атаке. Некоторые вещи не удавались.
Мне как тренеру нравится, что команда не сдалась, играла до конца, с полной самоотдачей, почти совершила камбэк. ЦСКА — команда, которая имеют большой опыт, им удалось довести матч до победы. Сейчас наш фокус на достойной игре в плей‑офф", — сказал Радонич.
Отвечая на вопрос о ценности камбэка, тренер отметил, что такие моменты очень важны.
"Сегодня что‑то не получалось, но наша реакция была хорошей, сражались до конца. Если будем играть так же, как сегодня последние десять минут, то будет успех в плей‑офф.
Что касается серии с «Уралмашем», важно сохранять энергию, будем отталкиваться от каждой конкретной игры. Сейчас сосредоточены на первом матче. Серия будет непростая, но самое главное сейчас выиграть первый матч", — подчеркнул черногорский специалист.
Серия с «Уралмашем» стартует 26 апреля в Санкт-Петербурге.