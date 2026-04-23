«Это одна из причин, почему мы его приобрели». В «Кливленде» отмечают влияние Хардена на коммуникацию команды в защите

«Самое главное в нем — это, конечно, его атакующий талант мирового уровня, но первое, что бросается в глаза, — это то, как он общается в защите. Во время одного из тайм-аутов я сказал: “Эй, нам нужно сделать вот так в нападении”, а он отвечает: “Чувак, нам просто нужно три успешных защитных владения подряд”, — рассказал Донован Митчелл.
Главный тренер «Кавальерс» Кенни Эткинсон также отметил влияние Хардена на защиту команды.
«Это одна из причин, почему мы его приобрели. Против него редко целенаправленно атакуют, потому что он умный, мощный и опытный… его баскетбольный IQ, руки — он может проиграть эпизод, но потом тут же выбить мяч со спины. В его игре в защите много нюансов», — подчеркнул Эткинсон.