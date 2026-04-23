Джейлен Уильямс («Тандер») получил травму задней поверхности левого бедра в матче с «Финиксом»

У форварда дважды была похожая проблема с правым бедром в нынешнем сезоне.
Уильямс провел 23 минуты на площадке, набрав 19 очков (7 из 11 с игры, 2 из 3 из-за дуги, 3 из 5 с линии) и 4 передачи.
Форвард «Оклахомы» Джейлен Уильямс выбыл в третьей четверти матча против «Финикса». Уильямс получил травму задней поверхности левого бедра.
