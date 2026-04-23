Джей Би Бикерстафф о победе во втором матче с «Мэджик»: «Это баскетбол “Пистонс”. Так он выглядит на самом деле»

«Пистонс» сравняли счет в серии с «Мэджик», взяв второй домашний матч со счетом 98:83.

Источник: Спортс‘’

"Тренер реально насел на нас в раздевалке. Никаких оправданий. Соперник делает все, что может, на площадке, забирает мяч в атаке. Слишком много для такой команды, как у нас. Мы знаем, что это не наш уровень.

Он нам наподдал. И мы нашли этот заряд мотивации", — рассказал форвард Тобайас Харрис.

«Это баскетбол “Пистонс”. Так он выглядит на самом деле.

Один плохой матч в неподходящее время. Но я хорошо представляю, на что способны наши парни, и они показали свою лучшую версию сегодня", — заявил главный тренер Джей Би Бикерстафф.

«Это похоже на нас. Похоже на то, какими мы были весь сезон. Все будет в порядке», — порадовался центровой Айзейя Стюарт.