Джей Би Бикерстафф о победе во втором матче с «Мэджик»: «Это баскетбол “Пистонс”. Так он выглядит на самом деле»

"Тренер реально насел на нас в раздевалке. Никаких оправданий. Соперник делает все, что может, на площадке, забирает мяч в атаке. Слишком много для такой команды, как у нас. Мы знаем, что это не наш уровень.
Он нам наподдал. И мы нашли этот заряд мотивации", — рассказал форвард Тобайас Харрис.
«Это баскетбол “Пистонс”. Так он выглядит на самом деле.
Один плохой матч в неподходящее время. Но я хорошо представляю, на что способны наши парни, и они показали свою лучшую версию сегодня", — заявил главный тренер Джей Би Бикерстафф.
«Это похоже на нас. Похоже на то, какими мы были весь сезон. Все будет в порядке», — порадовался центровой Айзейя Стюарт.