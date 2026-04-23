Джамал Мозли о серии с «Детройтом»: «Они выплеснули все, что у них было, в Орландо мы постараемся превзойти это»

"Нас это не пугает. Это не в нашем характере. Особенно в такой серии, в такой игре, с таким противником. Ни шагу назад.
Они выплеснули все, что у них было, на площадке в критический момент: агрессию, атлетизм, комбинации — все пошло в ход.
Мы знали, что так и будет. Мы к этому готовы. Вернемся в Орландо и постараемся превзойти это", — рассудил главный тренер Джамал Мозли.
"Они встречали нас под кольцом, играли с высокой интенсивностью в защите.
Но у нас были хорошие возможности для бросков. Просто неудачный матч в плане точности", — не стал придавать поражению слишком большое значение форвард Паоло Банкеро. На его счету в матче 18 очков (7 из 17 с игры, 0 из 2 из-за дуги, 4 из 8 с линии), 6 подборов, 8 передач при 4 потерях, 1 перехват и 1 блок-шот.