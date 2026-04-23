Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Джамал Мозли о серии с «Детройтом»: «Они выплеснули все, что у них было, в Орландо мы постараемся превзойти это»

«Мэджик» уступили во втором гостевом матче серии против «Пистонс» (83:98).

Источник: Спортс‘’

"Нас это не пугает. Это не в нашем характере. Особенно в такой серии, в такой игре, с таким противником. Ни шагу назад.

Они выплеснули все, что у них было, на площадке в критический момент: агрессию, атлетизм, комбинации — все пошло в ход.

Мы знали, что так и будет. Мы к этому готовы. Вернемся в Орландо и постараемся превзойти это", — рассудил главный тренер Джамал Мозли.

"Они встречали нас под кольцом, играли с высокой интенсивностью в защите.

Но у нас были хорошие возможности для бросков. Просто неудачный матч в плане точности", — не стал придавать поражению слишком большое значение форвард Паоло Банкеро. На его счету в матче 18 очков (7 из 17 с игры, 0 из 2 из-за дуги, 4 из 8 с линии), 6 подборов, 8 передач при 4 потерях, 1 перехват и 1 блок-шот.