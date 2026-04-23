Основатель Aspiration Джо Сэнберг, обвиняемый в мошенничестве, сотрудничал с расследованием НБА в отношении «Клипперс»

Один из основателей финансово-экологической компании Aspiration Джо Сэнберг проходит по делу о крупном мошенничестве. Сотрудничество этой компании с владельцем «Клипперс» Стивом Балмером является ключевым элементом расследования НБА по возможному обходу потолка зарплат со стороны клуба.

Источник: Спортс‘’

Адвокаты из Wachtell, которые занимаются расследованием от имени лиги, сообщили суду, что Сэнберг сотрудничал с ними, провел две встречи и предоставил пакет документов, относящийся к интересующим их эпизодам.

"Его участие оказало серьезную помощь в нашем расследовании, включая более полное представление о ключевых событиях.

Сотрудничество не подразумевало каких-либо обещаний в обмен", — заявил Дэвид Андерс из Wachtell.

Ранее сообщалось, что адвокаты встречались и с другими представителями Aspiration, но не задавали вопросов о Стиве Балмере.