Защитник Дариус Эйкафф (6-й в прогнозе ESPN) объявил об участии в драфте-2026 НБА

Эйкафф стал игроком года в конференции SEC и вошел в первую сборную NCAA по версии AP.
Защитник довел Арканзас до ⅛ финала и набирал 23,5 очка, 6,4 передачи и 3,1 подбора, реализуя 44% трехочковых бросков.
Эйкафф провел параллели между собой и Алленом Айверсоном, с которым познакомился в последние месяцы.
"Когда впервые увидел его лучшие моменты, сказал отцу, что он может быть моим любимым игроком. Не застал его игру вживую, но видео в сети было достаточно. Буду откровенен, у нас много общего. Сделал прическу под него, он меня вдохновляет.
Он все время говорит мне в каждом матче выходить, как в последний раз. Это предмет моей гордости", — заключил баскетболист.