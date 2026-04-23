Ви Джей Эджкомб: «Во втором матче точно знали, откуда будем бросать, кто будет помогать»

«Сиксерс» победили во второй гостевой встрече с «Селтикс» после разгромного поражения в первом матче.

Источник: Спортс‘’

Между играми главный тренер Ник Нерс провел с командой полный анализ записей, покадрово разобрав все владения. Команда отработала замечания на интенсивной тренировке.

"В воскресенье мы не были в нужных местах и принимали неправильные решения.

В этот раз мы были гораздо лучше. Читали игру. Не давали возможностей для прямого прохода к кольцу. Просто были лучше", — рассказал Нерс.

«После просмотра видео с первой игры мы точно знали, откуда будем бросать. Кто будет помогать. Спасибо партнерам. Они верили в меня и в других членов команды. Я был в позициях, из которых должен был бросать. Нужно было просто не упустить свои возможности», — заключил защитник Ви Джей Эджкомб (30 очков), ставший самым результативным в «Филадельфии».