27 очков и 11 передач Кейда Каннингема помогли «Пистонс» сравнять счет в серии с «Мэджик»

«Детройт» избежал кризисной ситуации, взяв верх во второй домашней игре в первом раунде плей-офф против «Орландо» — 98:83.

Разыгрывающий Кейд Каннингем стал основным действующим лицом, оформив дабл-дабл.

На его счету 27 очков, 11 передач при 7 потерях, 6 подборов, 1 перехват и 1 блок-шот. Каннингем реализовал 11 из 19 бросков с игры, 1 из 6 из-за дуги и 4 из 8 с линии.

Ветеран Тобайас Харрис снова стал вторым по результативности в команде, на его счету 16 очков (7 из 17 с игры, 0 из 3 из-за дуги), 11 подборов, 2 перехвата и 2 блок-шота.

«Пистонс» атаковали с точностью в 46% с игры, 23% из-за дуги и 58% с линии. Их соперники ответили линейкой 33%/25%/72%.