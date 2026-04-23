Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тэйлор Дженкинс возглавит «Милуоки»

«Милуоки» достиг соглашения с Тэйлором Дженкинсом, который станет новым главным тренером команды, сообщает инсайдер ESPN Шэмс Чарания.

Источник: Спортс‘’

«Дженкинс считался лучшим из доступных кандидатов на тренерском рынке НБА. Его опыт в развитии игроков, умение формировать командную культуру и стимулировать соревновательный дух сделали его главной целью для “Бакс”.

Руководство «Милуоки», включая владельцев клуба, лично встречалось с Дженкинсом на прошлой неделе в Мемфисе, а во вторник в Милуоки, чтобы заручиться его согласием", — отметил Чарания.

Дженкинс возглавлял «Мемфис» с 2019 по 2025 год, одержав 250 побед при 214 поражениях и трижды выведя команду в плей-офф. Ранее он работал ассистентом в «Милуоки» в сезоне-2018/19.