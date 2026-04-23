Тэйлор Дженкинс возглавит «Милуоки»

«Дженкинс считался лучшим из доступных кандидатов на тренерском рынке НБА. Его опыт в развитии игроков, умение формировать командную культуру и стимулировать соревновательный дух сделали его главной целью для “Бакс”.
Руководство «Милуоки», включая владельцев клуба, лично встречалось с Дженкинсом на прошлой неделе в Мемфисе, а во вторник в Милуоки, чтобы заручиться его согласием", — отметил Чарания.
Дженкинс возглавлял «Мемфис» с 2019 по 2025 год, одержав 250 побед при 214 поражениях и трижды выведя команду в плей-офф. Ранее он работал ассистентом в «Милуоки» в сезоне-2018/19.