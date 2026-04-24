Митч Джонсон: «Вембаньяма выглядит хорошо. Он следует всем протоколам и идет на поправку»

Центровой «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма поедет с командой в Портленд на третий и четвертый матчи серии первого раунда плей-офф против «Блэйзерс», при этом его участие в играх пока официально не подтверждено.

Главный тренер «Сперс» Митч Джонсон рассказал о состоянии французской звезды, у которой диагностировали сотрясение в результате удара головой о паркет.

"Он выглядит хорошо. Виктор следует всем протоколам, идет на поправку и едет с командой на выезд.

Насколько мне известно, мы пока даже не обсуждали возможное исключение Вембаньямы из состава. Протокол есть протокол. Его выполнение в основном контролирует лига. Мы просто надеемся, что он продолжит выздоравливать. А там уже посмотрим.

Нам остается лишь продолжать следовать протоколу, и, надеюсь, Виктор продолжит выздоравливать. Все довольно просто. Мы надеемся на его возвращение в какой-то момент. Но пусть все идет по протоколу, который специально разработан для таких ситуаций. Нет ничего важнее его здоровья", — заявил Джонсон.