Джеймс Харден обошел Дуэйна Уэйда и занял 12-е место списка лучших бомбардиров плей-офф

Звездный защитник «Кливленда» Джеймс Харден набрал 18 очков (5 из 13 с игры) в проигранном матче против «Торонто» (104:126).

Это выступление позволило Хардену превзойти Дуэйна Уэйда и подняться на 12-е место списка лучших бомбардиров плей-офф с 3963 очками.

Среди действующих игроков защитника «Кэвс» опережают Стефен Карри (4147), Кевин Дюрэнт (5008) и Леброн Джеймс (8336).

Леброн Джеймс — 8336 (294 сыгранных матчей).

Майкл Джордан — 5987 (179).

Карим Абдул-Джаббар — 5762 (237).

Кобе Брайант — 5640 (220).

Шакил О’Нил — 5250 (216).

Тим Данкан — 5172 (251).

Кевин Дюрэнт — 5008 (171).

Карл Мэлоун — 4761 (193).

Джерри Уэст — 4457 (153).

Стефен Карри — 4147 (155).

Тони Паркер — 4045 (226).

Джеймс Харден — 3963 (176).

Дуэйн Уэйд — 3954 (177).

Лэрри Берд — 3897 (164).

Джон Хавличек — 3776 (172).

Хаким Оладжувон — 3755 (145).

Мэджик Джонсон — 3701 (190).

Дирк Новицки — 3663 (145).

Скотти Пиппен — 3642 (208).

Элджин Бэйлор — 3623 (134).

Биография Леброна Джеймса: карьера и личная жизнь баскетболиста
Много ли вы знаете спортсменов, которые с первых лет карьеры и до самого её завершения находятся в статусе суперзвёзд? Пример Леброна Джеймса в этом плане, наверное, не имеет аналогов. Он и в 40 лет способен тащить свою команду к победам в НБА. Спортсмен стал символом современного баскетбола, а его биография — мечта для многих, и пример уникального пути к успеху.
