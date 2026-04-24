Джеймс Харден обошел Дуэйна Уэйда и занял 12-е место списка лучших бомбардиров плей-офф

Это выступление позволило Хардену превзойти Дуэйна Уэйда и подняться на 12-е место списка лучших бомбардиров плей-офф с 3963 очками.
Среди действующих игроков защитника «Кэвс» опережают Стефен Карри (4147), Кевин Дюрэнт (5008) и Леброн Джеймс (8336).
Леброн Джеймс — 8336 (294 сыгранных матчей).
Майкл Джордан — 5987 (179).
Карим Абдул-Джаббар — 5762 (237).
Кобе Брайант — 5640 (220).
Шакил О’Нил — 5250 (216).
Тим Данкан — 5172 (251).
Кевин Дюрэнт — 5008 (171).
Карл Мэлоун — 4761 (193).
Джерри Уэст — 4457 (153).
Стефен Карри — 4147 (155).
Тони Паркер — 4045 (226).
Джеймс Харден — 3963 (176).
Дуэйн Уэйд — 3954 (177).
Лэрри Берд — 3897 (164).
Джон Хавличек — 3776 (172).
Хаким Оладжувон — 3755 (145).
Мэджик Джонсон — 3701 (190).
Дирк Новицки — 3663 (145).
Скотти Пиппен — 3642 (208).
Элджин Бэйлор — 3623 (134).