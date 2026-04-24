Кендрик Перкинс: «Вембаньяма возьмет шесть “Мистеров замков” подряд»

Эксперт Кендрик Перкинс ожидает, что центровой «Сперс» Виктор Вембаньяма продолжит доминировать в защите.

Источник: Спортс‘’

На этой неделе француз стал самым молодым обладателем приза «Мистер замок» НБА. Впервые награда досталась лауреату единогласным решением.

"Если Виктор будет выходить на площадку, то возьмет еще пять наград подряд и шесть суммарно.

Он демонстрирует лучшую защиту, которую я видел собственными глазами за всю свою жизнь. Я вырос, наблюдая за игрой Хакима, я играл с Кевином Гарнеттом. Но я никогда не видел ничего подобного… Он заберет следующие пять наград «Лучший защитник года», без всяких сомнений", — заявил Перкинс.

С момента учреждения награды «Мистер замок» в 1982 году ни один баскетболист не выигрывал ее пять раз подряд. Бен Уоллес забирал почетный приз четыре раза за пять сезонов, а Дуайт Ховард — три раза подряд.