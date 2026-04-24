Руди Гобер о сдерживании Йокича: «С удовольствием принимаю этот вызов и стараюсь максимально усложнить ему жизнь»

Центровой «Вулвз» Руди Гобер объяснил, как ему удается сдерживать лидера «Наггетс» Николу Йокича в двух матчах подряд.

Источник: Спортс‘’

В четверг в победной третьей встрече серии Гобер позволил Йокичу реализовать лишь 7 из 26 с игры и 2 из 10 трехочковых (27 очков). 27% с игры — худший показатель серба в плей-офф.

"Я просто стараюсь помешать Йокичу, выхожу, что противостоять ему. Никола — лучший атакующий исполнитель, против которого мне доводилось играть за всю карьеру. Я с удовольствием принимаю этот вызов и заставляю его работать, максимально усложняю жизнь.

Не стоит недооценивать и командные усилия. Мои товарищи сегодня тоже проделали отличную работу. Каждый внес свою лепту в защите, мне оставалось лишь продолжать делать свое дело, заставлять его максимально выкладываться", — заявил француз.