Име Удока после поражения от «Лейкерс»: «Ужасные ошибки. Не знаю, назвать ли это молодостью или мандражом»

"Ужасные ошибки. Не знаю, назвать ли это молодостью или мандражом, или еще как. У вас преимущество в шесть очков за 20−30 секунд до конца, вы берете подбор, и вам нужно всего лишь удержать мяч и дать на себе сфолить… но вы отдаете его сопернику. Хуже того — ужасный фол на Маркусе Смарте, который приносит ему три штрафных.
Следующий розыгрыш: мяч у вас на своей половине. На вас идет сдваивание, а вы пытаетесь пройти сквозь него вместо того, чтобы отдать пас Шенгюну, который был полностью открыт. Еще одна потеря. А затем Джеймс забрасывает тяжелый мяч. И в последней атаке на последнем секундах мы не выполняем то, что было нарисовано на планшете. Все в кучу", — сказал тренер.
«Рокетс» упустили 6 очков преимущества за 30 секунд до конца основного времени и уступили в овертайме — 108:112.
«Лейкерс» ведут в серии (3−0), четвертый матч состоится в Хьюстоне 27 апреля.