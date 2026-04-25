Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дилан Харпер (27+10) — второй самый молодой игрок после Кобе Брайанта, набравший 20+ очков в матче плей-офф, выйдя со скамейки

Защитник-новичок «Сан-Антонио» Дилан Харпер помог своей команде перевернуть ход третьего матча против «Портленда»: «Сперс» уступали 15 очков по ходу третьей четверти, но смогли отыграться и одержать победу.

На счету Харпера, который вошел в игру со скамейки запасных, 27 очков (22 во второй половине), 10 подборов и 3 передачи за 30 минут на паркете. Он реализовал 9 из 12 бросков с игры, 4 из 5 трехочковых и 5 из 6 штрафных.

20-летний защитник стал вторым самым молодым игроком после Кобе Брайанта (18 лет), набравшим 20+ очков со скамейки в матче плей-офф, начиная с сезона-1970/71.

«Сперс» без своего звездного центрового Виктора Вембаньямы справились с «Блэйзерс» (120:108) и вышли вперед в серии — 2−1.