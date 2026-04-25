Экс-президент Латвии покинул комиссию FIBA из-за допуска россиян

Глава Латвийского баскетбольного союза (LBS) Раймонд Вейонис покинул комиссию FIBA по баскетболу «3×3» в знак протеста против допуска россиян. Об этом сообщается на сайте LBS.
На этой неделе Международная федерация баскетбола (FIBA) допустила российских и белорусских баскетболистов до участия в турнирах юношеской Лиги наций в формате «3×3».
В LBS отметили, что это решение FIBA было принято без предварительного обсуждения комиссией по баскетболу «3×3». «В связи с решением, принятым в четверг центральным советом FIBA относительно участия юношеских команд U-21 России и Белоруссии Лиге наций, и учитывая, что этот вопрос не был рассмотрен соответствующей комиссией, я решил покинуть свой пост в комиссии FIBA по баскетболу “3×3”, — сказал Вейонис, который был президентом Латвии в 2015—2019 годах.
Вейонис добавил, что LBS продолжает последовательно выступать за недопуск россиян к международным соревнованиям «не только на словах, но и на деле».
Решение по допуску россиян было принято FIBA после рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) от 22 декабря 2025 года о допуске российских и белорусских спортсменов к юношеским соревнованиям с флагом и гимном — как в индивидуальных, так и в командных дисциплинах.
При этом центральный совет федерации оставил текущий статус российских и белорусских команд на всех соревнованиях, включая юношеский чемпионат Европы по баскетболу 2026 года, до сентябрьского заседания исполкома.
Российские и белорусские сборные и клубы были отстранены от участия в турнирах FIBA в марте 2022 года из-за ситуации на Украине.