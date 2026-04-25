Экс-президент Латвии покинул комиссию FIBA из-за допуска россиян

FIBA на этой неделе допустила российских баскетболистов до юношеской Лиги наций «3×3». Раймонд Вейонис, который занимает пост Главы Латвийского баскетбольного союза, покинул комиссию FIBA по баскетболу «3×3».

Источник: РБК Спорт

Глава Латвийского баскетбольного союза (LBS) Раймонд Вейонис покинул комиссию FIBA по баскетболу «3×3» в знак протеста против допуска россиян. Об этом сообщается на сайте LBS.

На этой неделе Международная федерация баскетбола (FIBA) допустила российских и белорусских баскетболистов до участия в турнирах юношеской Лиги наций в формате «3×3».

В LBS отметили, что это решение FIBA было принято без предварительного обсуждения комиссией по баскетболу «3×3». «В связи с решением, принятым в четверг центральным советом FIBA относительно участия юношеских команд U-21 России и Белоруссии Лиге наций, и учитывая, что этот вопрос не был рассмотрен соответствующей комиссией, я решил покинуть свой пост в комиссии FIBA по баскетболу “3×3”, — сказал Вейонис, который был президентом Латвии в 2015—2019 годах.

Вейонис добавил, что LBS продолжает последовательно выступать за недопуск россиян к международным соревнованиям «не только на словах, но и на деле».

Решение по допуску россиян было принято FIBA после рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) от 22 декабря 2025 года о допуске российских и белорусских спортсменов к юношеским соревнованиям с флагом и гимном — как в индивидуальных, так и в командных дисциплинах.

При этом центральный совет федерации оставил текущий статус российских и белорусских команд на всех соревнованиях, включая юношеский чемпионат Европы по баскетболу 2026 года, до сентябрьского заседания исполкома.

Российские и белорусские сборные и клубы были отстранены от участия в турнирах FIBA в марте 2022 года из-за ситуации на Украине.

Узнать больше по теме
Международный олимпийский комитет (МОК): кто отправляет спортсменов на Игры?
В преддверии Зимних Олимпийских игр 2026-го года снова на первый план выходят новости о допуске или же недопуске спортсменов из России на Игры. Контрольным органом в этом случае выступает Международный олимпийский комитет. Что это за структура и на каких деталях концентрируется его работа — расскажем в нашем материале.
Читать дальше