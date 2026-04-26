«Как Мэджик». Карл-Энтони Таунс оформил трипл-дабл в 4-м матче с «Хоукс»

Таунс носит номер 32 в честь легендарного плеймейкера «Лейкерс» Мэджика Джонсона, который за карьеру оформил 30 трипл-даблов в плей-офф. В воскресенье Карл-Энтони впервые добился подобного статистического достижения за 54 матча плей-офф.
«Это так много для меня значит. Как и Мэджик, я часто говорю о влиянии и достижении результата, так что возможность поддержать товарищей по команде в таком матче — величайшая честь», — заявил Таунс.
Карл-Энтони ранее никогда не отдавал более 5 результативных передач в игре плей-офф.