«Как Мэджик». Карл-Энтони Таунс оформил трипл-дабл в 4-м матче с «Хоукс»

Центровой «Нью-Йорка» Карл-Энтони Таунс набрал 20 очков, 10 подборов и 10 передач в гостевом четвертом матче серии с «Атлантой» (114:98, 2−2).

Таунс носит номер 32 в честь легендарного плеймейкера «Лейкерс» Мэджика Джонсона, который за карьеру оформил 30 трипл-даблов в плей-офф. В воскресенье Карл-Энтони впервые добился подобного статистического достижения за 54 матча плей-офф.

«Это так много для меня значит. Как и Мэджик, я часто говорю о влиянии и достижении результата, так что возможность поддержать товарищей по команде в таком матче — величайшая честь», — заявил Таунс.

Карл-Энтони ранее никогда не отдавал более 5 результативных передач в игре плей-офф.