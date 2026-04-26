Шэй Гилджес-Александер обновил рекорд карьеры в плей-офф, набрав 42 очка (83% с игры)

Гилджес-Александер попал 15 из 18 бросков с игры, 1 из 3 трехочковых и 11 из 12 штрафных. Также в его активе 4 подбора и 8 передач за 38 минут на паркете.
«Тандер» обыграли «Санс» (121:109) и упрочили свое лидерство в серии — 3−0.
Звездный защитник «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер установил личный рекорд результативности в плей-офф, набрав 42 очка в третьем матче против «Финикса».
Гилджес-Александер попал 15 из 18 бросков с игры, 1 из 3 трехочковых и 11 из 12 штрафных. Также в его активе 4 подбора и 8 передач за 38 минут на паркете.
«Тандер» обыграли «Санс» (121:109) и упрочили свое лидерство в серии — 3−0.