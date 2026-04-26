Джулиус Рэндл об Айо Досунму: «Не знал, что он настолько хорош, не буду врать. Черт, я рад, что он теперь с нами»

Форвард «Миннесоты» Джулиус Рэндл признал, что не ожидал от защитника Айо Досунму такого уровня игры (43 очка в четвертой игре с «Денвером»).

Источник: Спортс‘’

«Не знал, что он настолько хорош, не буду врать. Когда я был на Востоке, а он играл в “Чикаго”, та команда была построена вокруг Демара Дерозана и Зака Лавина, так что, не знаю, было ли у него столько возможностей проявить себя, но, черт, я рад, что он теперь с нами», — сказал Рэндл.

«Буллс» отправили Досунму и Джулиана Филлипса в «Тимбервулвс» перед дедлайном на обмены, получив взамен Роба Диллингэма, Ленарда Миллера и четыре пика второго раунда.

В последних двух матчах против «Денвера» на счету Досунму 25 и 43 очка.