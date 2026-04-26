Джейден Макдэниэлс о решении в концовке, которое спровоцировало потасовку: «Игра все еще продолжалась. В такой ситуации я буду набирать очки»

Форвард «Миннесоты» Джейден Макдэниэлс пояснил свои действия на последних секундах четвертого матча с «Денвером» (112:96, 3−1), когда забросил без сопротивления и спровоцировал потасовку.

Источник: Спортс‘’

"Игра все еще продолжалась. В такой ситуации я буду набирать очки.

Сказал ли мне что-то Йокич, когда подбежал? Я даже не знаю, если честно. Просто увидел, как рядом со мной оказалось что-то огромное", — поделился Макдэниэлс.