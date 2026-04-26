Вембаньяма имеет статус «под вопросом» перед 4-м матчем в Портленде

Центровой «Сперс» Виктор Вембаньяма получил статус «под вопросом» перед выездным четвертым матчем серии с «Блэйзерс» (2−1).
Француз получил сотрясение мозга во время второй встречи, после чего пропустил третью.
По словам главного тренера техасцев Митча Джонсона, лидер команды добился существенного прогресса в восстановительном процессе.