Моня надеется, что вскоре FIBA снимет ограничения с России и в баскетболе 5×5

МОСКВА, 26 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Решение Международной федерации баскетбола (FIBA) о снятии ограничений с российских сборных по баскетболу 3×3 среди игроков не старше 21 года — это первый шаг, надо готовиться к снятию ограничений в баскетболе 5×5. Такое мнение ТАСС высказал бывший форвард сборной России Сергей Моня.
Ранее в пресс-службе Международной федерации баскетбола сообщили ТАСС, что со сборных России и Белоруссии 3×3 в возрасте до 21 года сняты ограничения, страны получили исключительное разрешение на регистрацию команд в конференциях юношеской Лиги наций FIBA.
«Это положительная новость. Начали с 3×3, но это первый шаг. Надеюсь вскоре нас допустят и в 5×5. Надо готовиться к этому, серьезно тренироваться и ставить перед собой высокие цели. Понятно, что мы много пропустили, отстали. Но лучше поздно, чем никогда. Рад, что мы возвращаемся в баскетбольную семью».
В марте 2022 года FIBA отстранила российские команды от участия в соревнованиях под эгидой организации на фоне ситуации на Украине. Российские клубы также не выступают в соревнованиях, которые проводит Евролига. С тех пор отстранение не раз продлевалось.
В декабре 2025 года исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал международным федерациям допускать российских и белорусских спортсменов до турниров в юношеских дисциплинах с флагом и гимном. Эта рекомендация распространяется как на индивидуальные, так и на командные виды спорта.