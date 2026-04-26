Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Моня надеется, что вскоре FIBA снимет ограничения с России и в баскетболе 5×5

Ранее Международная федерация баскетбола сняла ограничения с российских молодежных сборных 3×3.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 26 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Решение Международной федерации баскетбола (FIBA) о снятии ограничений с российских сборных по баскетболу 3×3 среди игроков не старше 21 года — это первый шаг, надо готовиться к снятию ограничений в баскетболе 5×5. Такое мнение ТАСС высказал бывший форвард сборной России Сергей Моня.

Ранее в пресс-службе Международной федерации баскетбола сообщили ТАСС, что со сборных России и Белоруссии 3×3 в возрасте до 21 года сняты ограничения, страны получили исключительное разрешение на регистрацию команд в конференциях юношеской Лиги наций FIBA.

«Это положительная новость. Начали с 3×3, но это первый шаг. Надеюсь вскоре нас допустят и в 5×5. Надо готовиться к этому, серьезно тренироваться и ставить перед собой высокие цели. Понятно, что мы много пропустили, отстали. Но лучше поздно, чем никогда. Рад, что мы возвращаемся в баскетбольную семью».

В марте 2022 года FIBA отстранила российские команды от участия в соревнованиях под эгидой организации на фоне ситуации на Украине. Российские клубы также не выступают в соревнованиях, которые проводит Евролига. С тех пор отстранение не раз продлевалось.

В декабре 2025 года исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал международным федерациям допускать российских и белорусских спортсменов до турниров в юношеских дисциплинах с флагом и гимном. Эта рекомендация распространяется как на индивидуальные, так и на командные виды спорта.

Международный олимпийский комитет (МОК): кто отправляет спортсменов на Игры?
В преддверии Зимних Олимпийских игр 2026-го года снова на первый план выходят новости о допуске или же недопуске спортсменов из России на Игры. Контрольным органом в этом случае выступает Международный олимпийский комитет. Что это за структура и на каких деталях концентрируется его работа — расскажем в нашем материале.
