Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава Федерации баскетбола Латвии Вейонис покинул состав комиссии FIBA 3×3

По данным Telegram-канала «Перехват», глава Федерации баскетбола Латвии, бывший Президент Латвии Раймондс Вейонис вышел из состава комиссии FIBA 3×3 в знак протеста против действий организации.

Источник: Metaratings.ru

Отмечено, что недовольство латвийской стороны вызвало решение ФИБА о допуске российских и белорусских баскетболистов в возрасте до 21 года к участию в юниорской Лиге наций 3×3, которая должна состояться в Китае и Малайзии, под флагом и с гимном своих стран.

По словам Вейониса, решение было принято без голосования внутри профильной комиссии.

Напомним, что взрослые команды из России и Беларуси с февраля 2022 года отстранены от участия в соревнованиях под эгидой FIBA в связи с конфликтом в Украине. В декабре 2025 года Центральное бюро FIBA продлило бан в отношении сборных России и Беларуси, при этом за командами сохраняется возможность выступить в квалификации на летние Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе.