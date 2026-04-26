Глава Федерации баскетбола Латвии Вейонис покинул состав комиссии FIBA 3×3

По данным Telegram-канала «Перехват», глава Федерации баскетбола Латвии, бывший Президент Латвии Раймондс Вейонис вышел из состава комиссии FIBA 3×3 в знак протеста против действий организации.
Отмечено, что недовольство латвийской стороны вызвало решение ФИБА о допуске российских и белорусских баскетболистов в возрасте до 21 года к участию в юниорской Лиге наций 3×3, которая должна состояться в Китае и Малайзии, под флагом и с гимном своих стран.
По словам Вейониса, решение было принято без голосования внутри профильной комиссии.
Напомним, что взрослые команды из России и Беларуси с февраля 2022 года отстранены от участия в соревнованиях под эгидой FIBA в связи с конфликтом в Украине. В декабре 2025 года Центральное бюро FIBA продлило бан в отношении сборных России и Беларуси, при этом за командами сохраняется возможность выступить в квалификации на летние Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе.