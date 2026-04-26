Стив Керр о социальном неравенстве в США: «Мы фактически теряем средний класс и американскую мечту»

Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр в интервью The New Yorker затронул социально-экономические проблемы современной Америки, отметив снижение доступности базовых элементов «американской мечты» для молодого поколения.

Источник: Спортс‘’

"Когда я окончил колледж почти сорок лет назад, если ты поступил в вуз и получил диплом, ты мог найти работу и купить дом. Сейчас это недоступно для большинства людей — из‑за долгов за обучение, цен на жилье и экономики, которая работает в интересах лишь самого верхнего одного процента.

У нас фактически нет среднего класса, и исчезает то, что раньше олицетворяло американскую мечту: возможность добиться большего, чем твои родители. В этом смысле мы движемся назад.

Наша семья — в числе везучих. Я нахожусь в положении, когда моя семья может жить хорошо. Но есть миллионы людей, молодых людей, которые смотрят в будущее и говорят: «Я сделал все, что мне говорили нужно сделать, но я не могу купить дом и не могу осуществить свою мечту». Подумайте, что это значит для стабильности сообществ, городов и целой страны", -заявил Керр.