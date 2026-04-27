Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стив Керр: «Стеф — про эмпатию и радость, Дрэймонд — про бойцовский характер. Они идеально дополняли друг друга»

Стив Керр в интервью The New Yorker провел параллели между Стефеном Карри и Майклом Джорданом, а также объяснил, почему чемпионские «Уорриорз» были одними из сильнейших команд в истории НБА.

Источник: Спортс‘’

"Стеф — невероятный лидер. Майкл тоже был невероятным лидером — но с совершенно другим подходом. Стеф — это про эмпатию к партнерам, про радость жизни, про умение искренне радоваться успехам других. И это очень мощная вещь.

Но без соревновательного духа и бойцовского характера Дрэймонда Грина я не думаю, что мы взяли бы все эти чемпионства. Они идеально дополняли друг друга. А еще у нас были Андре Игудала, Клэй Томпсон.

Когда к нам присоединился Кевин Дюрэнт, уровень нашего таланта вышел на новый уровень — можно сказать, на другую планету. И я считаю, что команда, выигравшая в сезоне-2017/18, была такой же сильной или даже сильнее, чем любая другая команда в истории баскетбола", — заявил Керр.