Стив Керр: «Стеф — про эмпатию и радость, Дрэймонд — про бойцовский характер. Они идеально дополняли друг друга»

"Стеф — невероятный лидер. Майкл тоже был невероятным лидером — но с совершенно другим подходом. Стеф — это про эмпатию к партнерам, про радость жизни, про умение искренне радоваться успехам других. И это очень мощная вещь.
Но без соревновательного духа и бойцовского характера Дрэймонда Грина я не думаю, что мы взяли бы все эти чемпионства. Они идеально дополняли друг друга. А еще у нас были Андре Игудала, Клэй Томпсон.
Когда к нам присоединился Кевин Дюрэнт, уровень нашего таланта вышел на новый уровень — можно сказать, на другую планету. И я считаю, что команда, выигравшая в сезоне-2017/18, была такой же сильной или даже сильнее, чем любая другая команда в истории баскетбола", — заявил Керр.