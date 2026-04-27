Стив Керр: «Дрэймонд Грин — лучший защитник, которого я когда-либо видел»

Современный баскетбол требует гораздо больше, чем в 90-е. Ты должен уметь защищаться на всех пяти позициях — из-за темпа, энергии и постоянных разменов. Ты бежишь назад в защиту и должен сразу играть против своего оппонента. Плюс соперники постоянно подключают самого уязвимого защитника в пик-н-ролле, чтобы получить преимущество.