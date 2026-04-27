Виктор Вембаньяма прошел обследование у независимого невролога, чтобы вернуться уже в третьем матче, но НБА не допустила его к игре

Когда ему не разрешили играть в третьем матче серии против «Портленда», он потребовал обследования у независимого невролога в соответствии с протоколом НБА по сотрясениям мозга. Вембаньяма заявил специалисту, что готов играть, и прошел собеседование по поводу своих симптомов, но НБА решила, что он еще не готов вернуться на паркет.