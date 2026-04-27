Джейсон Тейтум о разрыве ахилла у Донте Дивинченцо: «Когда я увидел, как он упал, у меня внутри все перевернулось. Обязательно свяжусь с ним»

«Вчера, когда я увидел, как он упал, у меня внутри все перевернулось. Я прекрасно знаю, что он сейчас чувствует, и через что ему придется пройти. Я буду на его стороне — хочет он этого или нет. Так что скоро обязательно свяжусь с ним», — сказал звезда «Селтикс».
Форвард «Бостона» Джейсон Тейтум выразил желание помочь защитнику «Миннесоты» Донте Дивинченцо, который получил разрыв ахилла во вчерашнем матче. Сам Тейтум пропустил почти год из-за такой же травмы.