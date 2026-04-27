Томислав Томович: «Парма» — команда с характером, но характер есть и у нас. Горжусь тем, как мы переломили ситуацию"

"Получился настоящий матч плей-офф. Соперник — команда с характером, что они не раз доказывали по ходу сезона. Но характер есть и у нас — я рад, что мы это продемонстрировали в самый важный момент.
В третьей четверти мы позволили им набрать немало легких очков в быстрых переходах, это нам, безусловно, надо исправлять. Однако при этом «Парма» забила несколько очень сложных мячей со сопротивлением, показав свой высокий уровень. Так что я горжусь тем, как мы смогли переломить ситуацию, боролись и оставались командой даже в сложные моменты.
Все только начинается, еще нет никакого повода праздновать. Надо оставаться скромными, грамотно восстановиться, подправить кое-какие детали — и выйти на следующий матч в полной готовности", — подчеркнул Томович.
«Локомотив-Кубань» ведет в серии 1−0. Второй матч состоится 29 апреля в Краснодаре.