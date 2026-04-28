Купер Флэгг опередил Кона Книппела и стал «Лучшим новичком» сезона-2025/26 НБА

По результатам голосования коллегии из 100 представителей СМИ Флэгг набрал на 26 очков больше, чем Книппел. Эта разница — второй минимальный разрыв между лидерами в гонке новичков с момента введения текущего формата голосования в сезоне-2002/03. Меньше было только в сезоне-2021/22 между Скотти Барнсом (378 очков) и Эваном Мобли (363).
19-летний Флэгг стал вторым самым молодым обладателем этой награды в истории, уступив только Леброну Джеймсу.
В среднем за игру Флэгг набирал 21 очка, 6,7 подбора, 4,5 передачи и 1,2 перехвата.
Биография Леброна Джеймса: карьера и личная жизнь баскетболиста
Много ли вы знаете спортсменов, которые с первых лет карьеры и до самого её завершения находятся в статусе суперзвёзд? Пример Леброна Джеймса в этом плане, наверное, не имеет аналогов. Он и в 40 лет способен тащить свою команду к победам в НБА. Спортсмен стал символом современного баскетбола, а его биография — мечта для многих, и пример уникального пути к успеху.