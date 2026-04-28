Владе Дивац объяснил, почему не стал драфтовать Дончича: «Мне пришлось бы обменять Де’Аарона Фокса»

"Я ездил в Мадрид, чтобы поговорить с Лукой. Еще за год до драфта. Так что он определенно был на вершине в моем списке. Но, похоже, я допустил ошибку. Лука — невероятно талантливый игрок, один из лучших в лиге.
Все мои помощники говорили мне, что он может играть на позиции легкого форварда, а я отвечал: нет, нет, Лука — разыгрывающий. Лука — тренер на площадке. И я понимал, что если я выберу Луку, мне придется обменять Де’Аарона Фокса. А у меня уже сложились отношения с Фоксом, и я видел, что он идеально нам подходит, команде с маленького рынка. Лука же по своей сути — игрок для большого рынка", — заявил Дивац.