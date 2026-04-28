Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Десмонд Бэйн о поддержке Морэнта и Джексона с трибуны: «Особенный момент. Это многое для меня значит»

Защитник «Мэджик» Десмонд Бэйн отреагировал на поддержку со стороны экс-одноклубников по «Гризлис» Джа Морэнта и Джарена Джексона-младшего, которые наблюдали за матчем плей-офф против «Пистонс» (94:88, 3−1) с трибуны.

Источник: Спортс‘’

Бэйн забросил важный трехочковый в концовке (92:86 за 1:16 до конца), набрав 22 очка и 5 подборов.

"Особенный момент. С этими ребятами я провел пять лет, начал свою карьеру. Множество воспоминаний. Я очень благодарен им за поддержку. Это дружба, которая пройдет через всю мою жизнь. Эти парни очень много значат для меня.

3−1 в серии? Нам точно нельзя расслабляться, «Детройт» выиграл 60 матчей в регулярке. Эти люди способны взять три встречи подряд. Они делали это много раз на протяжении регулярного чемпионата", — заявил Бэйн.