Владислав Емченко о стычке с Далтоном: «Он мне на английском что-то сказал, я ему ответил, но в итоге руки пожали, мы ведь оба рыжие»

«Зенит» уверенно сравнял счет в серии ¼ финала плей-офф Единой лиги ВТБ, разгромив «Уралмаш» во втором матче со счетом 92:64. После игры защитник петербуржцев Владислав Емченко подвел итоги встречи и прокомментировал эпизод со стычкой с Хэйденом Далтоном.

— Третью четверть «Зенит» выиграл 21:7 — важно было именно так ответить за поражение в первом матче серии?

— Если бы мы сегодня не дали ответ, то о чем может вообще идти речь? Я знал, что от нас будет такая реакция. Чувствовали, что контролировали игру, хоть и первая половина была равной по счету. Играли плотно в защите, ведь Гарретт Невельс, который забил нам 27 в первой игре, он только ближе, а концу половины набрал со штрафной свои первые очки.

В большом перерыве тренер попросил выйти нас с еще большей энергией, в итоге приняли от них удар, ударили сами в баскетбольном плане. В итоге сделали рывок и контролировали эти 20 очков преимущества до самой сирены.

— Удары были и не только в баскетбольном плане…

— Это плей-офф, это нормально, но не должно переходить рамки человечности. Нет легких мячей, было очень много стыков и борьбы, а зрителям такое нравится. Хэйден Далтон нес сверху, пытался накрыть его, но он габаритнее, получился фол. Далтон после этого что-то там сказал на английском, я ответил, но потом мы пожали друг другу руки. Это эмоции, да и мы же рыжие оба, понимаем, что это борьба — так и должно быть, — отметил Емченко.