Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ник Янг: «Травма Энтони Эдвардса спасла наследие Николы Йокича»

Экс-игрок НБА Ник Янг считает, что травма Энтони Эдвардса повлияла не только на ход серии между «Миннесотой» и «Денвером», но и на оценку игры Николы Йокича в исторической перспективе.

Источник: Спортс‘’

«Травма Энтони Эдвардса спасла “Денвер” и наследие Николы Йокича. Когда он выбыл, видно, насколько свободнее и увереннее они стали играть. До последнего матча у него не было трипл-даблов. Это команда, которая выходит вперед и чувствует себя комфортно, когда ведет — это заметно по их энергии. Сейчас они играют с большей уверенностью, потому что “большой и страшный волк” выбыл, и с ним не нужно разбираться.

Мне кажется, если бы Эдвардс был на площадке, сезон для них уже мог бы закончиться. У них не было энергии, Йокич боролся буквально до конца матча. Команда выглядела так, будто почти сдалась. Но как только звездный игрок соперника выбывает, все меняется — появляется ощущение, что у тебя есть шанс, и это сразу видно по игре", — отметил Янг.