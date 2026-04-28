Антон Юдин: «Играли слишком мягко для плей-офф. Заслуженная победа “Зенита”

"Понятно было, что после поражения они начнут матч, наверное, с удвоенной энергией. Первая четверть этому подтверждение.
В первой половине, я могу сказать, особенно во второй четверти, мы вернулись в игру и, в принципе, в какой-то момент эмоционально, может быть, даже перехватили инициативу, но после перерыва «Зенит» полностью доминировал.
Мы не смогли создать ничего в нападении. Закончили четверть с тремя командами фолами. Четвертый фол был техническим за 15 секунд до конца. Играли слишком мягко для такой игры, для игры плей-офф. И, в принципе, заслуженная, полностью заслуженная победа «Зенита», — признал Юдин.
Третий матч серии состоится 2 мая в Екатеринбурге.