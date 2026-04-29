Деян Радонич о победе над «Уралмашем»: «Провели хороший матч, особенно удалась вторая половина»

— Это серия плей-офф, и теперь счет 1−1. Сегодня мы неплохо поработали, провели хороший матч. Вторая половина игры нам удалась — как в нападении, так и в защите. Так что третий матч впереди, и мы должны быть готовы к нему.
— В третьей четверти «Уралмаш» набрал всего 7 очков. Можно ли считать, что это была практически идеальная игра «Зенита» в обороне?
— Мы выполнили много правильных действий в защите в третьей четверти, но, думаю, если ты хочешь играть и побеждать против такой хорошей команды, как «Уралмаш», нужно играть все 40 минут. Десяти минут недостаточно. Это был хороший отрезок для нас — 22 пропущенных очка во второй половине, но, как я уже сказал, мы должны быть готовы играть весь матч достаточно хорошо, чтобы победить их.
— Как оцените игру Луки Шаманича после паузы?
— Я бы хотел отметить, что команда сегодня хорошо поработала. И это самое главное, — подытожил черногорский специалист.