Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Деян Радонич о победе над «Уралмашем»: «Провели хороший матч, особенно удалась вторая половина»

«Зенит» сравнял счет в серии ¼ финала плей-офф Единой лиги ВТБ, уверенно обыграв «Уралмаш» во втором матче со счетом 92:64. Главный тренер Деян Радонич подвел итоги встречи, отдельно отметив игру в защите.

Источник: Спортс‘’

— Это серия плей-офф, и теперь счет 1−1. Сегодня мы неплохо поработали, провели хороший матч. Вторая половина игры нам удалась — как в нападении, так и в защите. Так что третий матч впереди, и мы должны быть готовы к нему.

— В третьей четверти «Уралмаш» набрал всего 7 очков. Можно ли считать, что это была практически идеальная игра «Зенита» в обороне?

— Мы выполнили много правильных действий в защите в третьей четверти, но, думаю, если ты хочешь играть и побеждать против такой хорошей команды, как «Уралмаш», нужно играть все 40 минут. Десяти минут недостаточно. Это был хороший отрезок для нас — 22 пропущенных очка во второй половине, но, как я уже сказал, мы должны быть готовы играть весь матч достаточно хорошо, чтобы победить их.

— Как оцените игру Луки Шаманича после паузы?

— Я бы хотел отметить, что команда сегодня хорошо поработала. И это самое главное, — подытожил черногорский специалист.