НБА завершает разработку реформы драфта с 16 участниками лотереи и запретом на два первых выбора и 3 выбора в Топ-5 подряд

Рамочное предложение по реформе драфта находится на доработке в офисе НБА. Проект включает расширение списка лотерейных клубов до 16, корректировку шансов на попадание в Топ-4 и несколько запретов.

Среди основных пунктов:

Количество участников лотереи увеличивается до 16.

Разыгрываются все 16 мест.

Худшие 3 команды получают 2 лотерейных шара и гарантированную позицию в Топ-12.

Команды 4−10 получают 3 шара, но могут упасть до Топ-16.

Команды с 9−10 мест конференций в регулярке получают по 2 лотерейных шара.

Проигравшие матчей 7−8 места плей-ин — по 1 шару.

Нельзя два раза подряд выбирать первым.

Нельзя 3 раза подряд выбирать в Топ-5.

Правила будут ограничены по сроку до 2029 года, после чего будут пересмотрены.