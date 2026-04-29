Джоэл Эмбиид о победе в Бостоне: «Никто не хочет отправляться домой. Мы сделали все возможное»

Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид подвел итоги пятого матча серии против «Бостона».

«76-е» победили в гостях 113:97, 2−3, продлив серию. Джоэл набрал 33 очка, 4 подбора и 8 передач за 39 минут.

"Никто не хочет отправляться домой. Мы сделали все возможное.

В защите мы сегодня сыграли намного лучше, не переусердствовали с подстраховками и не теряли своих игроков, как это было в прошлой встрече. И да, в нападении становится немного легче, когда попадаешь в кольцо. Мы определенно попадали сегодня чаще, чем в прошлой игре. И это очень хорошее сочетание, когда хочешь выиграть баскетбольный матч.

Мой выбор бросков? В начале я чаще атаковал с дуги, чем из-под кольца. А во второй половине было и то, и другое. Под кольцом я чувствую себя довольно уверенно один на один против любого оппонента в этой лиге. Не думаю, что меня можно там остановить. Поэтому я просто воспользовался тем, что они мне предоставляли", — заявил Эмбиид.