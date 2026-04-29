39+8 Джейлена Брансона помогли «Никс» вернуть лидерство в серии с «Хоукс»

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий Джейлен Брансон.
В его активе 39 очков, 8 передач и 3 подбора. Брансон реализовал 15 из 23 бросков с игры, 3 из 5 из-за дуги и 6 из 8 с линии.
Центровой Карл-Энтони Таунс оформил дабл-дабл — 16 очков (5 из 7 с игры, 1 из 3 из-за дуги, 5 из 6 с линии), 14 подборов, 6 передач, 2 перехвата и 2 блок-шота.
Форвард О Джи Ануноби добавил свой дабл-дабл — 17 очков (5 из 8 с игры, 2 из 3 из-за дуги, 5 из 5 с линии), 10 подборов, 2 перехвата и 1 блок-шот.