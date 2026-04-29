Шэмс Чарания: «Ожидания таковы, что Дончич пропустит второй раунд»

«Восстановление Луки идет медленно. Ожидается, что если “Лейкерс” смогут обыграть “Хьюстон” и пройти дальше, Дончич пропустит следующую серию. На данный момент точных сроков его возвращения нет.
Он начинает больше двигаться непосредственно по площадке, как сказал на днях Джей Джей Редик, но все еще не достиг того уровня, когда может существенно прогрессировать в тренировках один на один и выкладываться на полную в плане передвижения на паркете", — рассказал журналист.
В случае победы в серии с «Рокетс» (3−1) калифорнийцы сыграют с «Тандер» во втором раунде.