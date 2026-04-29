Андреас Пистиолис: «Рад нашей защите — это наиболее надежный элемент игры, не зависящий от дня»

«Прежде всего хочу выразить признательность болельщикам, которые пришли нас поддержать. Что касается игры, надо отдать должное “Енисею”, который предстал сегодня более агрессивным и мотивированным.
У нас все еще было много качественных бросков, но все же меньше, чем в предыдущем матче. Да и в этих качественных бросках мы были менее эффективны, ведь практически невозможно атаковать так же здорово, как позавчера.
Потому очень рад нашей защите, это наиболее надежный элемент нашей игры, он не зависит от дня, только от старания, и на протяжении большей части матча мы хорошо действовали в этом плане", — подчеркнул Пистиолис.
Следующий матч серии пройдет 3 мая в Красноярске.