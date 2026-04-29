Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шарапова рассказала, что сохранила чемпионский перстень Саши Вуячича

Экс-первая ракетка мира Мария Шарапова записала подкаст с управляющей «Лейкерс» Джини Басс и рассказала, что у нее есть чемпионский перстень НБА.

Источник: Спортс‘’

Шарапова: «Какое самое распространенное заблуждение о тебе?».

Басс: «Люди думают, что я тусовщица. Не знаю, откуда это взялось. Я вообще не такая. Я бы не добилась того, что имею, если бы была такой».

Шарапова: «Ты можешь спокойно ходить с таким перстнем, если хочешь. У меня тоже есть перстень за победу “Лейкерс” в 2010-м. У нас есть что-то общее».

Басс: «Это особенный перстень».

Шарапова: «Я отдала обручальное кольцо, но оставила перстень “Лейкерс”. Хорошее решение?».

Басс: «Думаю, да. Его стоит сохранить надолго».

Шарапова: «Особенно после того, как я с тобой пообщалась».

С 2009-го по 2012-й Шарапова встречалась со словенским баскетболистом и двукратным чемпионом НБА в составе «Лейкерс» Сашей Вуячичем.

Шарапова запустила подкаст — о силе женщин, но пока слабоватый.

Российский теннис дал мировому спорту много громких имен. Звезды из нашей страны регулярно находились на слуху у любителей ракеток и затяжных розыгрышей. В женской сетке соревнований наши спортсменки поражали не только талантами, но и красотой. Особняком среди наших девушке, конечно же, будет стоять Мария Шарапова.
