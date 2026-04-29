Шарапова рассказала, что сохранила чемпионский перстень Саши Вуячича

Шарапова: «Какое самое распространенное заблуждение о тебе?».
Басс: «Люди думают, что я тусовщица. Не знаю, откуда это взялось. Я вообще не такая. Я бы не добилась того, что имею, если бы была такой».
Шарапова: «Ты можешь спокойно ходить с таким перстнем, если хочешь. У меня тоже есть перстень за победу “Лейкерс” в 2010-м. У нас есть что-то общее».
Басс: «Это особенный перстень».
Шарапова: «Я отдала обручальное кольцо, но оставила перстень “Лейкерс”. Хорошее решение?».
Басс: «Думаю, да. Его стоит сохранить надолго».
Шарапова: «Особенно после того, как я с тобой пообщалась».
С 2009-го по 2012-й Шарапова встречалась со словенским баскетболистом и двукратным чемпионом НБА в составе «Лейкерс» Сашей Вуячичем.
Шарапова запустила подкаст — о силе женщин, но пока слабоватый.