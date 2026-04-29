В первой игре, прошедшей в Греции, ПАОК добился победы со счетом 79:73 и привез в Испанию преимущество в шесть очков. Однако в ответной встрече «Бильбао» сумел переломить ход противостояния: выиграв 89:74, и оказался сильнее по итогам двух матчей — 162:153.
Кубок ФИБА-Европа. «Бильбао» обыграл ПАОК по сумме двух матчей и стал чемпионом турнира
В Бильбао состоялся ответный матч финала Кубка ФИБА-Европа, по итогам которого испанский «Бильбао» сумел взять верх над греческим ПАОКом по сумме двух встреч и завоевать трофей.