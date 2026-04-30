Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Томислав Томович о матче с «Пармой»: «Мы выиграли, но это одна из немногих вещей, которыми я доволен»

Главный тренер «Локомотива-Кубани» Томислав Томович после победы над «Бетсити Пармой» во втором матче ¼ финала Единой лиги ВТБ (79:76) заявил, что доволен только результатом, но не игрой.

Источник: Спортс‘’

"Мы выиграли, но это одна из немногих вещей, которыми я по итогам матча доволен. По сравнению с первым матчем серии, сегодня мы выглядели гораздо хуже в плане принятия решений и следования плану на игру.

Очень важно, что даже в такой ситуации мы продемонстрировали несгибаемый характер. При многочисленных ошибках, плохом проценте дальних и средних бросков мы все равно склонили ход матча в свою пользу в решающий момент.

Спасибо сопернику за борьбу. Рассчитываю, что в третьем матче мы будем умнее, терпеливее в определенных ситуациях и лучше настроимся с самых первых минут", — сказал Томович после игры.

«Локомотив-Кубань» ведет в серии 2−0. Третий матч состоится 3 мая в Перми.