Томислав Томович о матче с «Пармой»: «Мы выиграли, но это одна из немногих вещей, которыми я доволен»

"Мы выиграли, но это одна из немногих вещей, которыми я по итогам матча доволен. По сравнению с первым матчем серии, сегодня мы выглядели гораздо хуже в плане принятия решений и следования плану на игру.
Очень важно, что даже в такой ситуации мы продемонстрировали несгибаемый характер. При многочисленных ошибках, плохом проценте дальних и средних бросков мы все равно склонили ход матча в свою пользу в решающий момент.
Спасибо сопернику за борьбу. Рассчитываю, что в третьем матче мы будем умнее, терпеливее в определенных ситуациях и лучше настроимся с самых первых минут", — сказал Томович после игры.
«Локомотив-Кубань» ведет в серии 2−0. Третий матч состоится 3 мая в Перми.