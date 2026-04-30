Кейд Каннингем и Паоло Банкеро набрали по 45 очков в дуэли в пятом матче серии плей-офф

Пятый матч серии между «Детройтом» и «Орландо» завершился победой «Пистонс» — 116:109 (2−3).

Лидеры команд разыгрывающий Кейд Каннингем и форвард Паоло Банкеро устроили дуэль, которая стала второй по результативности в истории плей-офф НБА. Набрать больше 45 очков каждому удалось только Джамалу Мюррэю (50) и Доновану Митчеллу (51) в 2020 году.

На счету Каннингема также 4 подбора, 5 передач при 6 потерях и 1 перехват. Разыгрывающий реализовал 13 из 23 бросков с игры, 5 из 8 трехочковых и 14 из 14 штрафных.

В активе Банкеро 9 подборов, 7 передач при 6 потерях и 2 перехвата. У форварда 17 точных из 31 броска с игры, 6 из 11 из-за дуги и 5 из 12 с линии.