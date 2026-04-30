Кейд Каннингем и Паоло Банкеро набрали по 45 очков в дуэли в пятом матче серии плей-офф

Лидеры команд разыгрывающий Кейд Каннингем и форвард Паоло Банкеро устроили дуэль, которая стала второй по результативности в истории плей-офф НБА. Набрать больше 45 очков каждому удалось только Джамалу Мюррэю (50) и Доновану Митчеллу (51) в 2020 году.